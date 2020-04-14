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Нацбанк Беларуси выпускает памятные монеты к 75-летию Победы
Серебряную монету "75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне" номиналом Br20 выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом Br1 - тиражом 1999 штук. На аверсе изображена стилизованная декоративная композиция, символизирующая Вечный огонь, на фоне салюта из геометрических элементов орнамента. На реверсе - стилизованная декоративная композиция, состоящая из цветка, пятиконечной звезды и геометрических элементов орнамента. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.
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