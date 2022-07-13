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Нацбанк: китайский юань с 15 июля будет включен в корзину иностранных валют
Китайский юань с 15 июля будет включен в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службуНационального банка Беларуси.
"Правлением Национального банка было принято решение о включении с 15 июля 2022 года китайского юаня в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении на следующих уровнях весов валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля - 50%, доллара США - 30%, евро - 10%, китайского юаня - 10%", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Нацбанке, при принятии этого решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
С учетом включения китайского юаня в корзину иностранных валют официальный курс белорусского рубля к китайскому юаню, как и к доллару США, евро и российскому рублю, будет устанавливаться по результатам торгов в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
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