Нацбанк опубликовал итоги исследования по программе "Знай своего клиента"

Типичные белорусские вкладчики - это женщина старше 55 лет с вкладом в размере до 10,5 тысячи рублей и мужчина от 26 до 60 лет, который разместил в банке чуть более 13 000. Нацбанк составил портреты среднестатистических пользователей за первый квартал. Это итоги исследования по программе "Знай своего клиента". Анализ показал, доля отзывных вкладов в валюте и рублях увеличилась более чем на 56 %. Отметим, сегодня хранить сбережения в банках белорусы предпочитают в иностранной валюте. Доля таких накоплений превышает 75 %.



