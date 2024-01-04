Нацбанк рассказал, сколько выявлено фальшивок за три квартала 2023 года

В банковской системе Беларуси количество поддельных денежных знаков, выявленных за 9 месяцев 2023 года, уменьшилось на 14,2 %, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.

"По итогам трех кварталов 2023 года банковскими работниками выявлено 605 поддельных денежных знаков, из которых 604 банкноты, одна монета. Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США - 83,8 %. Доля поддельных российских рублей составила 6,6 %, евро - 6,3 %, белорусских рублей - 3,1 %. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 14,2 %. Количество поддельных долларов США уменьшилось на 14,8 %, российских рублей - на 42,9 %, евро - увеличилось на 18,8 %, белорусских рублей - в 2,7 раза", - рассказали в Нацбанке.

В Минске выявлено 60,3 % всех поддельных денежных знаков, в областях - в пределах 2,5-11,6 %. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 49 населенных пунктах.