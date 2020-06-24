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Нацбанк с 1 июля снижает ставку рефинансирования
Национальный банк пошел на очередное смягчение денежно-кредитной политики. Ставка рефинансирования опускается с начала следующего месяца с 8 до рекордных 7,75 процента. Это уже третье снижение с начала года. Ключевой показатель бьет очередной исторический минимум. С 2015 года ставка упала более чем на 17 %. С 1 июля четверть процента потеряют также ставки по кредиту и депозиту овернайт. В мае прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9 %. В целом снижение ставок эксперты связывают с общемировой тенденцией. “Сфера интересов” получила комментарии.
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