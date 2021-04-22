Нацбанк сегодня повысил ставку рефинансирования до 8,5 %

Важное изменение сегодняшнего дня. Ставка рефинансирования прибавляет 75 базисных пунктов и останавливается на отметке в 8,5 %. Виной процент годовых. Собственно, ровно на таком же уровне - ни больше, ни меньше - отметилась по кварталу и инфляция. Решение Нацбанка призвано минимизировать финансовые риски и зафиксировать цены.



В конце прошлого года они ускорились из-за ослабления белорусского рубля и подорожания ряда импортных продуктов. Белорусский "мейд-ин" тоже таких сложностей не избежал, особенно, что касается товаров, где высока импортная составляющая. В начале года эти тенденции сохранились. Подорожание было обусловлено влиянием мировых цен, логистических затрат (при перебоях с поставками из-за пандемии), а также отмена льгот по НДС. Чтобы продукты питания ежедневного спроса не били по карману, правительство ввело госрегулирование. В итоге цены, если и позволено переписать, то не более чем на 0, 2 % в месяц. Долгосрочно ли такое решение? И каков в целом прогноз на второй квартал у регуляторов? Мнения выслушала Светлана Лукъянюк.



Госрегулирование цен действует уже более чем полтора месяца. Именно с марта по новым правилам живут производители, импортеры и торговля. Да, в списке не только белорусские продукты, но и привозные. Их меньшинство. Но это тот критический импорт, который нужен и, можно сказать, практический каждый день на столе. Взять хотя бы чай, кофе, рис, бананы. Но здесь, конечно, учитывается мировая конъюнктура цен. Если искусственно занижать их на своем рынке, то импортеры товар просто не привезут. Решение об увеличении стоимости более чем на 0,2 % принимает комиссия при Совмине. И каждый случай, конечно, исключение, а не правило. Здесь взвешиваются все за и против. Так было с подсолнечным маслом. Биржевые цены на подсолнечник выросли. Пришлось и в Беларуси разрешить ценникам вырасти на 15 %.



