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Нацбанк: Валютный рынок стабилизируется в ближайшее время
Ситуация на валютном рынке Беларуси будет стабилизирована в ближайшее время - на это рассчитывает Нацбанк. Члены правления регулятора поделились прогнозами в интервью "СБ. Беларусь сегодня". В августе сложился ажиотажный спрос на валюту. Сначала со стороны граждан, а после - юрлиц. Его определили возросшие инфляционные ожидания в поствыборный период. Нацбанк констатирует: спрос не был вызван ни производственной деятельностью предприятий, ни необходимостью погашать валютные кредиты. "Все решили сыграть в финансовую рулетку. И многие, судя по всему, приобрели валюту по максимальному на текущий момент курсу. В последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением. Поэтому есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется".
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