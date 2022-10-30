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Нацбанк выпустит в обращение золотую инвестиционную монету "Славянка"
Национальный банк Беларуси 3 ноября выпустит в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету "Славянка" номиналом Br50. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 19 октября 2022 года № 394, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.
Выпущенная в обращение инвестиционная монета "Славянка" будет законным платежным средством Беларуси и обязательной к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений. Тираж - 5 тыс.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.
Фото:mlyn.by
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