Нацбанк выпустит в обращение золотую инвестиционную монету "Славянка"

Национальный банк Беларуси 3 ноября выпустит в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету "Славянка" номиналом Br50. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 19 октября 2022 года № 394, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Выпущенная в обращение инвестиционная монета "Славянка" будет законным платежным средством Беларуси и обязательной к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений. Тираж - 5 тыс.