Нацбанк взялся за программы беспроцентных кредитов и вознаграждения по ним

3600 рублей за наматрасник

Более 30 рублей в день - пени. И нет больше спокойствия в жизни. Один меринос и тапочки. Семья обратилась в Общество прав потребителей. Там подумали, решили: выход из ситуации только один. Данные одеяла на 6 сантиметров короче, чем указано в договоре. Соответственно, это является существенным недостатком, на основании которого можно вернуть данный продукт продавцу. Дальше экспертиза, претензия и суд. Если претензию одобрят, бабушка спасена. Договор расторгнут. Все выплаты вернут. Но пока на такой исход можно лишь надеяться.

Похожих историй - сотни. И заканчиваются они по-разному. Но есть и другие. Юристы рассказывают: попадают в долги то по глупости, то от отчаяния. Сгорел дом. Тяжело заболела мама. Первая мысль: кредит. Мелкий шрифт, малопонятные формулировки - и вот вроде бы спасение. Но проходит время. В дверь стучат. Сумасшедшие пени или другие, мягко говоря, невыгодные условия. Кредиторы о них часто умалчивают, а заемщик узнает слишком поздно. Особо опасны микрокредитные организации. Задержка-другая, и мелкий заем вырастает впятеро, превращаясь в затяжной долговой кошмар. При этом все по закону.

Если задолжали и сумма крупная, прятаться нельзя. Хуже будет

Исполнительный документ - запись нотариуса или решение суда. Приходит бумага - исполнители реагируют. Отзовут - вопрос снимут. Бывают и ошибки, хотя нечасто.Юрист Борис занимается проблемой долгов не первый год. Убеждает: если задолжали и сумма крупная, прятаться нельзя. Хуже будет. А вот спорить по закону нужно обязательно. А если на вас подали в суд, придите на процесс и отстаивайте права. Суд, скорее всего, постановит выплатить сам заем и проценты, но пеню существенно уменьшит. Если посчитает несоразмерной. Кстати, оспорить можно даже действия исполнителей, если докажете в них нарушения.Кстати, в одном и судебные исполнители, и юрист частной фирмы единодушны. В том, что коллекторских фирм в стране, как считают, нет. Вместо них - юридические агентства. То есть правовая работа. Взыскивать при этом что-то может только Минюст.

Карты рассрочки -зло?...

Еще одна тема, достойная внимания, - рассрочка. И она это внимание получила.СМИ пишут уже полгода: население по уши в кредитах. Растут долги перед банками. С сентября по январь - на целый миллиард. Карты рассрочки - едва не главное зло. Нацбанк отчасти соглашается и объявляет крестовый поход. Коммерческим банкам снизить вознаграждение с 30 % до 4 % максимум: магазины-партнеры перекладывают его на покупателя. В банках отреагировали.Итог: рассрочка у основных банков полгода, не более, потом до 6% годовых в месяц. Население на новации реагирует неоднозначно.