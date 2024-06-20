3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Нацбанк заявил о росте доверия к рублю
В стране растет доверие к белорусскому рублю. Об этом свидетельствует рост сбережений в национальной валюте. За 5 месяцев года срочные рублевые депозиты увеличились на 12 %. Растет интерес и к долгосрочным сбережениям. Их доля на 1 июня составила 60 %. Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур в Овальном зале парламента. Сегодня здесь проходит совместное заседание депутатов и сенаторов. С отчетом - председатель Нацбанка и вице-премьер, курирующий социальную сферу. Ситуация в денежно-кредитной сфере спокойная. Инфляция - в рамках прогноза. В долгосрочной перспективе регулятор рассчитывает выйти на снижение индекса потребительских цен.
Что касается социальной сферы, она остается белорусским брендом и важнейшим приоритетом государственной политики. Расходы на ее финансирование в этом году превысят 31 млрд рублей. Они не снижаются. Напротив, показывают рост по сравнению с прошлым годом и составляют не менее 12 % ВВП.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов