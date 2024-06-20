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Нацбанк заявил о росте доверия к рублю

В стране растет доверие к белорусскому рублю. Об этом свидетельствует рост сбережений в национальной валюте. За 5 месяцев года срочные рублевые депозиты увеличились на 12 %. Растет интерес и к долгосрочным сбережениям. Их доля на 1 июня составила 60 %. Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур в Овальном зале парламента. Сегодня здесь проходит совместное заседание депутатов и сенаторов. С отчетом - председатель Нацбанка и вице-премьер, курирующий социальную сферу. Ситуация в денежно-кредитной сфере спокойная. Инфляция - в рамках прогноза. В долгосрочной перспективе регулятор рассчитывает выйти на снижение индекса потребительских цен.

Что касается социальной сферы, она остается белорусским брендом и важнейшим приоритетом государственной политики. Расходы на ее финансирование в этом году превысят 31 млрд рублей. Они не снижаются. Напротив, показывают рост по сравнению с прошлым годом и составляют не менее 12 % ВВП.

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