Нацбанк заявил о росте доверия к рублю

В стране растет доверие к белорусскому рублю. Об этом свидетельствует рост сбережений в национальной валюте. За 5 месяцев года срочные рублевые депозиты увеличились на 12 %. Растет интерес и к долгосрочным сбережениям. Их доля на 1 июня составила 60 %. Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур в Овальном зале парламента. Сегодня здесь проходит совместное заседание депутатов и сенаторов. С отчетом - председатель Нацбанка и вице-премьер, курирующий социальную сферу. Ситуация в денежно-кредитной сфере спокойная. Инфляция - в рамках прогноза. В долгосрочной перспективе регулятор рассчитывает выйти на снижение индекса потребительских цен.