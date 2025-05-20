Нацбиблиотека Беларуси приглашает на открытый духовный разговор с христианским блогером

"Все началось год назад, когда помимо своих богослужебных обязанностей в этом приходе я начал собирать людей для евангельских встреч, для того, чтобы обсудить какие-то богословские вопросы. И за этот год пришло очень много молодых людей, интересующихся церковью, но желающих выйти за рамки привычных им форматов. Мы собираемся каждую неделю, изучаем Священное Писание. У нас есть дискуссионный клуб, где каждый может высказать свое мнение, поспорить со священником, рассказать, что ему интересно или что его беспокоит в современной церкви, и сделать это вполне открыто".