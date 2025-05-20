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Нацбиблиотека Беларуси приглашает на открытый духовный разговор с христианским блогером
Духовный разговор на христианские темы. 20 мая в Национальной библиотеке Беларуси состоится встреча с клириком храма в честь Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
Иерей Антоний Бондарев - христианский блогер и занимается просветительской деятельностью в режиме онлайн. Он ведет блог, пишет книги, проводит христианские встречи с молодежью и занимается миссионерской деятельностью. Встреча в библиотеке запланирована на 15 часов.
Священник Антоний Бондарев, клирик храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в г. Минске:
"Все началось год назад, когда помимо своих богослужебных обязанностей в этом приходе я начал собирать людей для евангельских встреч, для того, чтобы обсудить какие-то богословские вопросы. И за этот год пришло очень много молодых людей, интересующихся церковью, но желающих выйти за рамки привычных им форматов. Мы собираемся каждую неделю, изучаем Священное Писание. У нас есть дискуссионный клуб, где каждый может высказать свое мнение, поспорить со священником, рассказать, что ему интересно или что его беспокоит в современной церкви, и сделать это вполне открыто".
Тема беседы - "Пятидесятница". Это один из главных православных праздников, связанный с событием из Библии, произошедшим на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа.