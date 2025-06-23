3.78 BYN
2.97 BYN
3.40 BYN
Национальная библиотека открыла свободный доступ к архиву газет "Советская Белоруссия" времен ВОВ
Автор:Редакция news.by
Печатное слово военных лет как голос эпохи. Национальная библиотека открыла свободный доступ к архиву газет "Советская Белоруссия" времен Великой Отечественной войны.
В электронной библиотеке доступны выпуски с 1941 по 1945 год, они позволяют заглянуть в военную хронику глазами современников. К изучению предоставлены статьи, сводки, репортажи с передовой и материалы о трудовом подвиге тыла.
Периодическое издание в то время оперативно информировало население о положении на фронте. Теперь все находится в открытом доступе для читателей по всему миру.