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Национальная библиотека открыла свободный доступ к архиву газет "Советская Белоруссия" времен ВОВ

Печатное слово военных лет как голос эпохи. Национальная библиотека открыла свободный доступ к архиву газет "Советская Белоруссия" времен Великой Отечественной войны.

В электронной библиотеке доступны выпуски с 1941 по 1945 год, они позволяют заглянуть в военную хронику глазами современников. К изучению предоставлены статьи, сводки, репортажи с передовой и материалы о трудовом подвиге тыла.

Периодическое издание в то время оперативно информировало население о положении на фронте. Теперь все находится в открытом доступе для читателей по всему миру.

Национальная библиотека