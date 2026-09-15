Национальная библиотека приглашает на выставку "Книжное созвездие Беларуси"

15 сентября Беларусь отмечает День библиотек - праздник, который давно вышел за рамки профессионального и объединяет всех, кто любит книгу.

Библиотеки по всей стране подготовили для читателей насыщенную программу: квесты, экскурсии, познавательные игры и викторины.

В Национальной библиотеке к празднику открылась выставка "Книжное созвездие Беларуси". Центральное место в экспозиции занимает раздел, посвященный 20-летию нового здания "алмаза знаний". Всего представлено около 80 изданий из фонда библиотеки, включая редкие экземпляры.

Выставка будет работать до 15 ноября.