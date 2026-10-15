Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО отмечает 70-летие

15 октября исполняется 70 лет со дня создания Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. Наша страна вошла в организацию в 1954 году, однако формирование списка охраняемых объектов и традиций стало возможным после обретения Беларусью независимости.

Сегодня мы в ЮНЕСКО занимаемся сотрудничеством в сфере образования, науки и культуры. В список всемирного наследия организации включено 4 материальных объекта и 7 нематериальных. В листе ожидания - Августовский канал, Спасо-Преображенская церковь в Полоцке и Коложская церковь в Гродно.

Также сегодня идет речь о включении в международный реестр элементов национальной кухни Беларуси. Наши хиты - драники, бабку и клецки - хотят официально признать частью всемирного культурного наследия. Кроме того, уже поданы документы на предварительную оценку номинации на включение Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Сегодня к материальным ценностям, внесенным в международный список, относятся Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и геодезическая Дуга Струве.

В списке нематериальных элементов - рождественский обряд "Колядные цари", Будславский фест, весенний обряд "Юрьевский хоровод", культура лесного бортничества, белорусское соломоплетение, традиционное искусство вырезания из бумаги, известное как "вытинанка", и неглюбская текстильная традиция.