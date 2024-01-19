3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Национальная академия наук Беларуси отметила лучших журналистов, пишущих о науке
Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2023 года в средствах массовой информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН.
В номинации "Лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети интернета" премия присуждена редактору отдела экономической информации Главной редакции информации БЕЛТА
Валерии Гавриловой
за цикл материалов о деятельности Национальной академии наук Беларуси. Также в этой номинации премии удостоены редактор корреспондентского пункта Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия Сегодня" в Республике Беларусь"
Станислав Андросик
и корреспондент дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение"
Алина Мычко.
В номинации "Лучшая публикация" принято решение присудить премии конкурса обозревателю унитарного предприятия "Информационное агентство "Минск-Новости"
Татьяне Волочкович
и обозревателю редакции газеты "Рэспубліка" ("Издательский дом "Беларусь сегодня")
Вере Ганкиной
(Артеага).
В номинации "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении" победителями стали: комментатор отдела организации работы временной творческой группы главной дирекции производства радиопрограмм генерального продюсерского центра Белорусского радио
Анастасия Акишева
(Ермалюк) (за цикл программ "Техномания" на радиостанции "Столица"); исполнительный продюсер главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь" Белтелерадиокомпании
Валерия Васильева
(за цикл телевизионных программ "Наука рядом") и редактор первой категории представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси
Руслан Турков
(за цикл программ на телеканалах "Мир" и "Мир-24").
Бюро Президиума НАН в номинации "Лучшая публикация в научно-популярном издании" присудило победу ведущему редактору научно-практического журнала "Наука и инновации"
Татьяне Жданович
и заместителю главного редактора производственного научно-практического журнала "Вестник Белнефтехима"
Наталье Нияковской
.
Конкурс на лучшее представление научных достижений 2023 года в средствах массовой информации проводился НАН Беларуси в четырнадцатый раз по четырем номинациям. В конкурсе могли принимать участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы, популяризаторы науки.
Награждение лауреатов будет приурочено ко Дню белорусской науки.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ