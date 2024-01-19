Национальная академия наук Беларуси отметила лучших журналистов, пишущих о науке

Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2023 года в средствах массовой информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН.

В номинации "Лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети интернета" премия присуждена редактору отдела экономической информации Главной редакции информации БЕЛТА

Валерии Гавриловой

за цикл материалов о деятельности Национальной академии наук Беларуси. Также в этой номинации премии удостоены редактор корреспондентского пункта Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия Сегодня" в Республике Беларусь"

Станислав Андросик

и корреспондент дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение"

Алина Мычко.

В номинации "Лучшая публикация" принято решение присудить премии конкурса обозревателю унитарного предприятия "Информационное агентство "Минск-Новости"

Татьяне Волочкович

и обозревателю редакции газеты "Рэспубліка" ("Издательский дом "Беларусь сегодня")

Вере Ганкиной

(Артеага).

В номинации "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении" победителями стали: комментатор отдела организации работы временной творческой группы главной дирекции производства радиопрограмм генерального продюсерского центра Белорусского радио

Анастасия Акишева

(Ермалюк) (за цикл программ "Техномания" на радиостанции "Столица"); исполнительный продюсер главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь" Белтелерадиокомпании

Валерия Васильева

(за цикл телевизионных программ "Наука рядом") и редактор первой категории представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси

Руслан Турков

(за цикл программ на телеканалах "Мир" и "Мир-24").

Бюро Президиума НАН в номинации "Лучшая публикация в научно-популярном издании" присудило победу ведущему редактору научно-практического журнала "Наука и инновации"

Татьяне Жданович

и заместителю главного редактора производственного научно-практического журнала "Вестник Белнефтехима"

Наталье Нияковской

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Конкурс на лучшее представление научных достижений 2023 года в средствах массовой информации проводился НАН Беларуси в четырнадцатый раз по четырем номинациям. В конкурсе могли принимать участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы, популяризаторы науки.