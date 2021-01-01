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Национальная академия наук Беларуси в первый день нового года празднует свой 93-й день рождения
Здесь работает около 16 тысяч человек. Это исследователи, доктора и кандидаты наук, а также профессора и доценты. Их труды привносят новшества в разные сферы нашей жизни – от кулинарии и медицины до космоса и машиностроения.
Академия наук разрабатывает технологии упрочнения деталей машиностроения
Академии наук занимается и разработкой новых технологий упрочнения деталей машиностроения для сельхозпромышленных предприятий. Исследования проводят в физико-техническом институте. Там появился центр лазерной обработки металла. Комплекс совмещает сразу 4 технологии: раскройку, сварку, наплавку и лазерную закалку. Ученые работают на повышение износо-устойчивости режущих и почвообрабатывающих элементов сельскохозяйственной техники.
Сейчас ученые физико-технического института работают с Минским заводом шестерен над упрочнением почвообрабатывающей техники плугов. В конце сезона пробная партия была передана на испытания и показала высокие результаты прочности.
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