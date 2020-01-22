НАН и госкорпорация "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников

Национальная академия наук и госкорпорация "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников. Сейчас в объединение входят Белорусский космический аппарат и аналогичный российский спутник "Канопус". К ним добавят еще 7 российских космических аппаратов. Такой шаг ускорит получение информации. Раньше данные поступали с периодичностью раз в 16-17 дней, теперь беспрерывно.



Уже сегодня на первое заседание Межгосударственного совета по космосу стран - участников СНГ соберутся руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана и Армении. Там же изберут председателя межгоссовета.



