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Национальная академия наук представила белорусский электроскутер
В Минске продолжает работу Белорусский промышленно-инвестиционный форум. Делегациям представили около 150-ти инновационных разработок. В тренде - экономия и экологичность. Главная новинка от Национальной академии наук - отечественный электроскутер. У него повышенный срок эксплуатации и низкий шумовой фон. Сейчас разработка на стадии сертификации, сразу после она будет доступна для широкого потребителя.
Сегодня в программе - конкурс сварщиков. Лучших в своем деле наградят в заключительный день форума.
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