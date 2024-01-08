Национальная академия наук присудила премии лучшим умам Беларуси - расскажем о новых разработках

Беларусь может гордиться своими научными достижениями. На фундаменте, который заложили еще в советское время, построили крепкий дом по всем новым технологиям. От сельского хозяйства до космоса и АЭС, от создания вакцин до машиностроения - все это эффект многолетних исследовательских трудов наших ученых. Государство оказывает им всяческую поддержку.

Дарья Рачко рассказалао тех, кто разрабатывает технологии будущего.

Вакцина от рака, 3D-моделирование, свой электрокар и H-book - белорусские ученые не только идут в ногу с самыми передовыми технологиями мира, но и на несколько шагов опережают их. Выставка "Беларусь интеллектуальная"по сути и открыла этот год. Представлено больше тысячи отечественных разработок- искусственный клапан сердца, биотехнологии, лазеры. Этому нет аналогов.

Победить рак точечно

НПЦ "Химфармсинтез" выпускает десятки наименований противоопухолевых препаратов. Последние годы ставку сделали на таргетные. Они воздействуют точечно, при этом не затрагивая здоровые клетки.





Елена Калиниченко, начальник НПЦ "Химфармсинтез", доктор химических наук, профессор, член-корреспондент: Мы выпускаем сейчас 14 наименований препаратов, в основном это таргетные препараты. Они нацелены на совершенно различные виды опухолей. Это миелодиспластический синдром, миелолейкоз, рак печени, почки, щитовидной железы.

По производству лекарств пошли дальше. На базе института реализуют новый инвестпроект. Сейчас идет реконструкция здания. Запуск оборудования планируют в 2026 году. Сами препараты появятся чуть позже. Только в 2023 году зарегистрировали два новыхдля лечения опухолей печени и почки, а также желудочно-кишечного тракта.

Квантовые технологии - шаг в будущее

В области физики Александр Михалычев предлагает увеличить точность измерений с помощью новых методов. Чтобы понятнее: то же количество световых волн, тот же объект, только картинка четче, при этом не повреждаютсяживые клетки.

В сельском хозяйстве Институт плодоводства для себя поставил задачу разработать сорта нового поколения. В ассортименте сейчас полтысячи. Из недавнего - черешня (плод 9 граммов) и раннее цветение.





Александр Таранов,гендиректор Института плодоводства: Сорт "белица" очень раннего срока созревания, который в условиях центральной части республики созревает 10-15 июня. Дальше по сроку созревания идет сорт "мария" - во второй-третьей декаде июня.