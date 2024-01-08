3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Национальная академия наук присудила премии лучшим умам Беларуси - расскажем о новых разработках
Беларусь может гордиться своими научными достижениями. На фундаменте, который заложили еще в советское время, построили крепкий дом по всем новым технологиям. От сельского хозяйства до космоса и АЭС, от создания вакцин до машиностроения - все это эффект многолетних исследовательских трудов наших ученых. Государство оказывает им всяческую поддержку.
Дарья Рачко рассказалао тех, кто разрабатывает технологии будущего.
Вакцина от рака, 3D-моделирование, свой электрокар и H-book - белорусские ученые не только идут в ногу с самыми передовыми технологиями мира, но и на несколько шагов опережают их. Выставка "Беларусь интеллектуальная"по сути и открыла этот год. Представлено больше тысячи отечественных разработок- искусственный клапан сердца, биотехнологии, лазеры. Этому нет аналогов.
Победить рак точечно
НПЦ "Химфармсинтез" выпускает десятки наименований противоопухолевых препаратов. Последние годы ставку сделали на таргетные. Они воздействуют точечно, при этом не затрагивая здоровые клетки.
Елена Калиниченко, начальник НПЦ "Химфармсинтез", доктор химических наук, профессор, член-корреспондент: Мы выпускаем сейчас 14 наименований препаратов, в основном это таргетные препараты. Они нацелены на совершенно различные виды опухолей. Это миелодиспластический синдром, миелолейкоз, рак печени, почки, щитовидной железы.
По производству лекарств пошли дальше. На базе института реализуют новый инвестпроект. Сейчас идет реконструкция здания. Запуск оборудования планируют в 2026 году. Сами препараты появятся чуть позже. Только в 2023 году зарегистрировали два новыхдля лечения опухолей печени и почки, а также желудочно-кишечного тракта.
Квантовые технологии - шаг в будущее
В области физики Александр Михалычев предлагает увеличить точность измерений с помощью новых методов. Чтобы понятнее: то же количество световых волн, тот же объект, только картинка четче, при этом не повреждаютсяживые клетки.
В сельском хозяйстве Институт плодоводства для себя поставил задачу разработать сорта нового поколения. В ассортименте сейчас полтысячи. Из недавнего - черешня (плод 9 граммов) и раннее цветение.
Александр Таранов,гендиректор Института плодоводства: Сорт "белица" очень раннего срока созревания, который в условиях центральной части республики созревает 10-15 июня. Дальше по сроку созревания идет сорт "мария" - во второй-третьей декаде июня.
Довести до потребителя, чтобы без дополнительных обработок и с повышенным содержанием витаминов. Производство плодово-ягодной продукции в стране за последние 10 лет увеличилось в 3 раза, как и качество, и количество выпускаемой продукции во всех сферах. Но ведь всегда есть к чему стремиться.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.
The Economist: Выборы президента Украины могут состояться в 2025 году
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ