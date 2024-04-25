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Национальная безопасность - все, что важно и нужно людям для счастливой жизни на Родине
Оставаться "донором" международной и региональной безопасности в это времясовсем не просто. Отсюда и такой широкий резонанс в СМИ.
Как отметил наш Президент, угрозы безопасности чуть ли не каждый день множатся, а миротворческая миссия международных структур - утрачивается. Примером мирной и созидательной повестки являются проверенные годами наши союзнические отношения с Россией.
Честный взгляд на мир, если сказать двумя словами. Президент четко очертил все вызовы и угрозы, и наша новая Концепция нацбезопасности отражает нацеленность Беларуси, с одной стороны, продолжать миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику, а с другой стороны, всеми имеющимися силами и средствами защищать суверенитет и независимость нашей любимой Беларуси.
Внутри нашей страны были процессы и силы, которые пытались дестабилизировать социально-политическую обстановку, пытались разрушить наш конституционный строй, обрушить экономику и лишить Беларусь суверенитета. Извне тоже есть силы, которые заинтересованы, манипулируя геополитической ситуацией, извлекать из этого выгоду, создавая такой управляемый хаос.
Наша Земля, особенно с космоса, она, конечно, очень красивая, масштабная, сильная. И мы со своей стороны должны ее беречь, потому что она все-таки очень хрупкая. И малейший негатив, малейшее что-то извне - и это может разрушить. Поэтому давайте беречь Землю, любить, ценить все, что мы имеем.
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