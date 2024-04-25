Национальная безопасность - все, что важно и нужно людям для счастливой жизни на Родине

Наша Земля, особенно с космоса, она, конечно, очень красивая, масштабная, сильная. И мы со своей стороны должны ее беречь, потому что она все-таки очень хрупкая. И малейший негатив, малейшее что-то извне - и это может разрушить. Поэтому давайте беречь Землю, любить, ценить все, что мы имеем.

Марина Василевская, белорусский космонавт, Герой Беларуси

