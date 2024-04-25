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Национальная безопасность - все, что важно и нужно людям для счастливой жизни на Родине

Оставаться "донором" международной и региональной безопасности в это времясовсем не просто. Отсюда и такой широкий резонанс в СМИ.

Как отметил наш Президент, угрозы безопасности чуть ли не каждый день множатся, а миротворческая миссия международных структур - утрачивается. Примером мирной и созидательной повестки являются проверенные годами наши союзнические отношения с Россией.

Честный взгляд на мир, если сказать двумя словами. Президент четко очертил все вызовы и угрозы, и наша новая Концепция нацбезопасности отражает нацеленность Беларуси, с одной стороны, продолжать миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику, а с другой стороны, всеми имеющимися силами и средствами защищать суверенитет и независимость нашей любимой Беларуси.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси
Внутри нашей страны были процессы и силы, которые пытались дестабилизировать социально-политическую обстановку, пытались разрушить наш конституционный строй, обрушить экономику и лишить Беларусь суверенитета. Извне тоже есть силы, которые заинтересованы, манипулируя геополитической ситуацией, извлекать из этого выгоду, создавая такой управляемый хаос.
Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания
Наша Земля, особенно с космоса, она, конечно, очень красивая, масштабная, сильная. И мы со своей стороны должны ее беречь, потому что она все-таки очень хрупкая. И малейший негатив, малейшее что-то извне - и это может разрушить. Поэтому давайте беречь Землю, любить, ценить все, что мы имеем.
Марина Василевская, белорусский космонавт, Герой Беларуси

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