Национальная библиотека Беларуси отметит вековой юбилей

Путешествие длиной в 100 лет! Вековой юбилей на неделе празднует Национальная библиотека Беларуси. В выставочном комплексе открыли знаковую выставку. Проект "БиблиоКОМПАС. Навигатор по подаркам библиотеки" - это многочисленные сувениры партнеров, гостей и читателей. Из хранилища достали уникальные экспонаты. Живопись, предметы одежды, книги с автографами писателей и многое другое собиралось и сохранялось в фондах десятилетиями.



Большое количество экспонатов демонстрируется впервые. Увидеть уникальные сувениры нашей библиотеки, подаренные со всего мира, можно до конца сентября.