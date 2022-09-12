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Национальная библиотека Беларуси отметит вековой юбилей
Путешествие длиной в 100 лет! Вековой юбилей на неделе празднует Национальная библиотека Беларуси. В выставочном комплексе открыли знаковую выставку. Проект "БиблиоКОМПАС. Навигатор по подаркам библиотеки" - это многочисленные сувениры партнеров, гостей и читателей. Из хранилища достали уникальные экспонаты. Живопись, предметы одежды, книги с автографами писателей и многое другое собиралось и сохранялось в фондах десятилетиями.
Большое количество экспонатов демонстрируется впервые. Увидеть уникальные сувениры нашей библиотеки, подаренные со всего мира, можно до конца сентября.
Фото:pixabay.com
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