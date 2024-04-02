Национальная библиотека Беларуси подписала соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина

Она славится тем, что является не только одной из передовых библиотек Российской Федерации, но и мира по продвижению библиотечных ресурсов. Работают с различными категориями: с детьми, у них есть программа для военнослужащих и для государственных служащих, для научных работников. Главное - обеспечить преемственность поколений. Чтобы память о Великой Победе, о братстве наших народов сохранялась и у следующих поколений. Это та главная цель, которую мы ставим перед собой при осуществлении культурного сотрудничества

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси