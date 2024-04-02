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Национальная библиотека Беларуси подписала соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина
Почти четверть века мы строим Союзное государство. 2 апреля знаковая дата: День единения народов Беларуси и России. Страны решили расширить партнерство в научной, образовательной и культурной сферах: в Национальной библиотеке подписали соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина, а также открыли точку удаленного доступа к ее электронному читальному залу.
Она славится тем, что является не только одной из передовых библиотек Российской Федерации, но и мира по продвижению библиотечных ресурсов. Работают с различными категориями: с детьми, у них есть программа для военнослужащих и для государственных служащих, для научных работников. Главное - обеспечить преемственность поколений. Чтобы память о Великой Победе, о братстве наших народов сохранялась и у следующих поколений. Это та главная цель, которую мы ставим перед собой при осуществлении культурного сотрудничества
Главное книгохранилище Беларуси выполняет функцию республиканского информационного центра, который обеспечивает доступ пользователей к многочисленным базам данных, в том числе и международным. Национальную библиотеку нашей страны и Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество: это участие в профессиональных мероприятиях, обмен опытом и успешными практиками, реализация совместных проектов.
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