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Национальная библиотека Беларуси подписала соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина

Почти четверть века мы строим Союзное государство. 2 апреля знаковая дата: День единения народов Беларуси и России. Страны решили расширить партнерство в научной, образовательной и культурной сферах: в Национальной библиотеке подписали соглашение о сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина, а также открыли точку удаленного доступа к ее электронному читальному залу.

Она славится тем, что является не только одной из передовых библиотек Российской Федерации, но и мира по продвижению библиотечных ресурсов. Работают с различными категориями: с детьми, у них есть программа для военнослужащих и для государственных служащих, для научных работников. Главное - обеспечить преемственность поколений. Чтобы память о Великой Победе, о братстве наших народов сохранялась и у следующих поколений. Это та главная цель, которую мы ставим перед собой при осуществлении культурного сотрудничества
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси

Главное книгохранилище Беларуси выполняет функцию республиканского информационного центра, который обеспечивает доступ пользователей к многочисленным базам данных, в том числе и международным. Национальную библиотеку нашей страны и Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество: это участие в профессиональных мероприятиях, обмен опытом и успешными практиками, реализация совместных проектов.

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