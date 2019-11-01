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Национальная школа пилотов может быть создана в Беларуси

Национальная школа пилотов может быть создана в Беларуси

Белорусской государственной академии авиации в этом году исполняется 45 лет. К юбилею Министерство образования подтвердило открытие специальности по подготовке пилотов.

"Мы готовим необходимые документы, обращение на имя Главы государства, чтобы он поддержал подходы, разработанные Департаментом по авиации, Академией по авиации, авиационными организациями, и мы открыли свою школу подготовки пилотов", - заявил 31 октября на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

По информации Telegram-канала ATN_NEWS.

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