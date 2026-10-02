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Национальный аэропорт Минск рассматривает внедрение отечественных ИИ-технологий

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В Национальном аэропорту Минск могут внедрить ИИ-технологии, которые разработали белорусские специалисты.

Подробностей пока не раскрывают, но такие сервисы будут направлены на повышение качества обслуживания пассажиров.

Аэропорт стремится повышать качество обслуживания. Главная цель - сделать аэровокзал не просто транзитной точкой, а современным технологичным хабом, где каждая деталь работает на удобство и безопасность пассажира.

Разделы:

ОбществоТехнологии

Теги:

Национальный аэропорт Минскискусственный интеллектНовости экономики
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