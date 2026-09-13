Национальный художественный музей открыл филиал на проспекте Независимости

Национальный художественный теперь и на проспекте Независимости. Главная картинная галерея открыла новый филиал ежегодной акцией "Сентябрьская ночь" ко Дню города. В выставочном зале на проспекте Независимости также начала работу экспозиция "Избранное: живопись, графика, скульптура" из собрания музея.

Ирина Матяс, гендиректор Национального художественного музея:

"Это пространство задумано для того, чтобы здесь проводить замечательные, интересные проекты как выставочные, так и лекционные. В День города мы решили открыть этот корпус с лекции Галины Левиной, которая посвящает ее своему папе - прекрасному архитектору города Минска Леониду Левину. По воле судьбы оказалось, что в этом месте находились его мастерские в 90-е годы".

Еще одним подарком ценителям искусства стал живой концерт. В новом выставочном корпусе выступил дуэт виолончели и фортепиано. Посетить Художественный по новому адресу можно бесплатно до 20 сентября.