Национальный парк "Беловежская пуща" принимает гостей фестиваля "Зубр-фест"

В атмосферу праздника окунулась Беловежская пуща. В Национальном парке проходит масштабный фестиваль активного отдыха "Зубр-фест".

Фестиваль активного отдыха "Зубр-фест"

Насыщенная программа мероприятий собрала семьи из разных уголков страны. Гостей ждут увлекательные конкурсы и спортивные состязания, гастрономический квартал, выставки и научные дискуссии. Главная цель фестиваля - транслировать национальные традиции, принципы экологичности и имидж Брестской области, а также продвигать семейные ценности и здоровый образ жизни.

Гостей ждут забег по территории заповедника, мастер-классы для самых юных участников, большая концертная программа и лазерное шоу.