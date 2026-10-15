Национальный приоритет: как работает система поддержки семей в Беларуси

Поддержка семей с детьми в Беларуси - национальный приоритет, закрепленный в Конституции. Сегодня в стране действует 11 видов пособий. Только на систему государственных пособий в 2026 году направлено 4,1 млрд рублей, из которых 2,3 млрд - на выплаты по уходу за детьми до 3 лет.

С августа 2026 года размеры единовременных пособий при рождении первого ребенка составляют 10 базовых величин минимального прожиточного минимума (5 303 рубля), при рождении второго и последующих детей - 14 бюджетов прожиточного минимума (7 425 рублей). Дополнительно при рождении двойни или тройни выплачивается по 2 БПМ на каждого малыша, при постановке на учет до 12 недель беременности - один бюджет прожиточного минимума.

Передовым и социально адаптированным является решение по привязке размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет к средней заработной плате. На первого ребенка - 35 % от средней заработной платы, на второго и последующих - 40 %. Важная особенность: пособие выплачивается даже работающему родителю, при выходе на полставки или работе на дому - в полном объеме.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Уже ближе к 30 белорусские мамы рожают первенца. До этого возраста они успевают сформировать карьерный рост и соответствующий уровень заработной платы. Поэтому и назрела сегодня необходимость, с учетом уже другого уровня доходов возрастных мам, привязать к средней заработной плате. В этом и заключается справедливость принципов государственного социального страхования. Поэтому привязка к заработной плате и является справедливой мерой. Простимулирует ли она рождаемость, вопрос сложный. Прежде всего пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет носит компенсационный характер".

Особое место в системе поддержки занимает семейный капитал. С 1 января 2026 года его размер проиндексирован на 6,7 % и составляет 35 505 рублей. Программа продлена до 2029 года. Досрочно использовать средства можно на улучшение жилищных условий, медицинские услуги, образование. Уже открыто более 152 тыс. депозитных счетов.

Жилищный вопрос - один из ключевых для молодых семей. При рождении первого ребенка государство погашает 10 % задолженности по льготному кредиту, второго - 20 %, третьего - 75 %, четвертого - все 100 %. Многодетные семьи имеют первоочередное право на льготный кредит. С 2026 года введено адресное субсидирование: многодетным и молодым семьям субсидии предоставляются не только на уплату части процентов, но и на погашение части основного долга.

Помимо денежных выплат, государство гарантирует трудовые права родителей. Запрещено отказывать в приеме на работу по мотивам беременности или наличия детей до 3 лет. Нельзя уволить по инициативе нанимателя беременную женщину и мать с ребенком до 3 лет. Матери, воспитывающие двоих и более детей до 16 лет, имеют право на дополнительный свободный день в неделю с оплатой по среднему заработку.

Беларусь остается одной из немногих стран, где оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком можно использовать до достижения им 3 лет. При этом право на отпуск имеют не только матери, но и отцы, а также другие родственники с сохранением рабочего места. Чего не скажешь, например, о Латвии, Польше или Германии, где сроки декретного отпуска практически в 2-3 раза меньше, чем в Беларуси.

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":

"Здесь все (и количество выплат, и длительность декрета) настроено на то, чтобы маму как можно быстрее вернуть обратно на работу. Но один есть фактор, который почему-то Германия не учитывает. Здесь нет детских садов, развитых систем, то есть здесь огромный недостаток как воспитателей, так и бесплатных детских садов. Детский садик может стоить от 300 до 600 евро в месяц. Если даже вы захотите отдать ребенка для того, чтобы он социализировался, вам все равно нужно большие деньги платить за детский садик".

Неделя родительской любви - это еще и повод напомнить: забота о семьях в Беларуси носит системный характер. От пособий и семейного капитала до жилищных льгот и трудовых гарантий - государство создает условия, чтобы родители чувствовали уверенность в будущем за себя и своих детей.