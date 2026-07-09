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Национальное агентство по туризму организует блогер-туры для продвижения малоизвестных мест Беларуси

туристы фоткаются с достопримечательностью

Национальное агентство по туризму запускает масштабную кампанию по продвижению туристического потенциала Беларуси с помощью блогеров и цифровых платформ. В фокусе - малоизвестные локации, внутренний туризм и привлечение гостей из-за рубежа. О том, как изменится подход к презентации страны как туристического направления, рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский в "Актуальном интервью".

Цифровой маркетинг как фундамент продвижения

Сегодня ведомство сосредоточено на цифровом маркетинге - продвижении туристического продукта через социальные сети и цифровые платформы. В стране огромное количество туристических локаций и культурных ценностей, но им не хватает информированности. Задача - вывести их в массы.

Особенность туристического продукта в том, что его невозможно тактильно потрогать до покупки. Человек лишь предполагает, какие эмоции получит, именно поэтому видеоролики и комментарии становятся ключевыми при выборе направления.

"Блогеры снимают не как искусствоведы - какая высота горы над уровнем моря или температура воды. Они передают эмоцию: где самый вкусный круассан, лучший кофе, живописные коралловые рифы. Человек получает те впечатления, которые хочет увидеть", - отметил Кирилл Машарский.

директор Национального агентства по туризму

Агентство объявило о проведении бесплатных блогер-туров и получило 180 заявок при ожидаемых 109. После отбора сформированы группы по 6-7 человек в каждой с учетом специализации: природа, архитектура, гастрономия, ремесла.

Стартуют с Припятского Полесья - по словам Машарского, именно этот регион обладает колоссальным рекреационным потенциалом. Здесь не только леса и болота, но и глубочайшая история - Туровское княжество, город Туров, где зарождалась восточнославянская цивилизация.

За три месяца планируется объездить все области. Блогеров будут менять для охвата более широкой аудитории. Видеоконтент появится в соцсетях с большими подписками.

Малоизвестные точки - в топ

Даже внутри ведомства, собирая топ-100 узнаваемых точек по областям, знали лишь половину из них. Это навело на мысль: необходимо поднимать на поверхность малоизвестные локации.

Вся работа ведется в тесной связке с туроператорами - практиками, которые определяют, какие точки при дополнительном информировании могут стать полноценным турпродуктом и войти в маршруты.

Выход на внешние рынки: Китай, Индия, Израиль и Россия

Агентство не ограничивается белорусскими блогерами. В середине июля по инициативе Брестского облисполкома приедут топовые блогеры из Китая. Они снимут репортажи по локациям Брестской и Гродненской областей и разместят их на самых узнаваемых цифровых платформах КНР.

Прорабатывается приглашение блогеров из Индии - есть прямое авиасообщение. И конечно, Израиль: рейсы возобновлены и увеличены, связи с этой страной огромны.

Российские туристы - одна из ключевых аудиторий. Заключено соглашение с социальной сетью ВКонтакте и платформой VK Видео. Видеоконтент белорусских блогеров будет размещаться там, ориентируясь на российскую аудиторию.

соцсети

Под каждый регион России подбирается конкретный продукт. Например, жители северных регионов, где традиционно ощущается дефицит кислорода, приезжают в Беларусь подышать и подлечить дыхательные пути в санаториях.

Готовность инфраструктуры и господдержка

Цифровая кампания неизбежно приведет к росту турпотока. Государственная программа включает около 130 проектов, направленных на увеличение возможностей инфраструктуры.

Особое внимание - разгрузке уже перегруженных локаций: Мира, Несвижа, Беловежской пущи. Не менее привлекательны Нарочанский край, Браславские озера, Припятское Полесье и другие природоохранные территории, о которых пока говорят мало.

Браславские озера

Для развития инфраструктуры предусмотрен льготный кредитный продукт - 6 % годовых на сумму до 100 млн белорусских рублей. Это половина ставки рефинансирования, что создает комфортные условия для частной инициативы.

"Развитие туризма возможно при хорошей государственной поддержке и частной инициативе", - резюмировал Кирилл Машарский.

Одна из задач - сделать туристические локации не только летними, но и круглогодичными. В постиндустриальном обществе люди все чаще стремятся из "каменных джунглей" выехать на природу, перезагрузиться. Появляются даже варианты отдыха без гаджетов, в местах, где не ловит связь.

Агентство рассчитывает, что видеоконтент, созданный блогерами, станет катализатором узнаваемости туристических локаций и привлечет новых гостей в Беларусь.

Разделы:

ОбществоТуризм

Теги:

внутренний туризмАктуальное интервью
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