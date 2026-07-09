Национальное агентство по туризму организует блогер-туры для продвижения малоизвестных мест Беларуси

Национальное агентство по туризму запускает масштабную кампанию по продвижению туристического потенциала Беларуси с помощью блогеров и цифровых платформ. В фокусе - малоизвестные локации, внутренний туризм и привлечение гостей из-за рубежа. О том, как изменится подход к презентации страны как туристического направления, рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский в "Актуальном интервью".

Цифровой маркетинг как фундамент продвижения

Сегодня ведомство сосредоточено на цифровом маркетинге - продвижении туристического продукта через социальные сети и цифровые платформы. В стране огромное количество туристических локаций и культурных ценностей, но им не хватает информированности. Задача - вывести их в массы.

Особенность туристического продукта в том, что его невозможно тактильно потрогать до покупки. Человек лишь предполагает, какие эмоции получит, именно поэтому видеоролики и комментарии становятся ключевыми при выборе направления.

"Блогеры снимают не как искусствоведы - какая высота горы над уровнем моря или температура воды. Они передают эмоцию: где самый вкусный круассан, лучший кофе, живописные коралловые рифы. Человек получает те впечатления, которые хочет увидеть", - отметил Кирилл Машарский.

Агентство объявило о проведении бесплатных блогер-туров и получило 180 заявок при ожидаемых 109. После отбора сформированы группы по 6-7 человек в каждой с учетом специализации: природа, архитектура, гастрономия, ремесла.

Стартуют с Припятского Полесья - по словам Машарского, именно этот регион обладает колоссальным рекреационным потенциалом. Здесь не только леса и болота, но и глубочайшая история - Туровское княжество, город Туров, где зарождалась восточнославянская цивилизация.

За три месяца планируется объездить все области. Блогеров будут менять для охвата более широкой аудитории. Видеоконтент появится в соцсетях с большими подписками.

Малоизвестные точки - в топ

Даже внутри ведомства, собирая топ-100 узнаваемых точек по областям, знали лишь половину из них. Это навело на мысль: необходимо поднимать на поверхность малоизвестные локации.

Вся работа ведется в тесной связке с туроператорами - практиками, которые определяют, какие точки при дополнительном информировании могут стать полноценным турпродуктом и войти в маршруты.

Выход на внешние рынки: Китай, Индия, Израиль и Россия

Агентство не ограничивается белорусскими блогерами. В середине июля по инициативе Брестского облисполкома приедут топовые блогеры из Китая. Они снимут репортажи по локациям Брестской и Гродненской областей и разместят их на самых узнаваемых цифровых платформах КНР.

Прорабатывается приглашение блогеров из Индии - есть прямое авиасообщение. И конечно, Израиль: рейсы возобновлены и увеличены, связи с этой страной огромны.

Российские туристы - одна из ключевых аудиторий. Заключено соглашение с социальной сетью ВКонтакте и платформой VK Видео. Видеоконтент белорусских блогеров будет размещаться там, ориентируясь на российскую аудиторию.

Под каждый регион России подбирается конкретный продукт. Например, жители северных регионов, где традиционно ощущается дефицит кислорода, приезжают в Беларусь подышать и подлечить дыхательные пути в санаториях.

Готовность инфраструктуры и господдержка

Цифровая кампания неизбежно приведет к росту турпотока. Государственная программа включает около 130 проектов, направленных на увеличение возможностей инфраструктуры.

Особое внимание - разгрузке уже перегруженных локаций: Мира, Несвижа, Беловежской пущи. Не менее привлекательны Нарочанский край, Браславские озера, Припятское Полесье и другие природоохранные территории, о которых пока говорят мало.

Для развития инфраструктуры предусмотрен льготный кредитный продукт - 6 % годовых на сумму до 100 млн белорусских рублей. Это половина ставки рефинансирования, что создает комфортные условия для частной инициативы.

"Развитие туризма возможно при хорошей государственной поддержке и частной инициативе", - резюмировал Кирилл Машарский.

Одна из задач - сделать туристические локации не только летними, но и круглогодичными. В постиндустриальном обществе люди все чаще стремятся из "каменных джунглей" выехать на природу, перезагрузиться. Появляются даже варианты отдыха без гаджетов, в местах, где не ловит связь.

Агентство рассчитывает, что видеоконтент, созданный блогерами, станет катализатором узнаваемости туристических локаций и привлечет новых гостей в Беларусь.