Распознать мельчайшие детали картин на земле, вплоть до рисового зернышка, вполне по силам отечественным специалистам. Национальное кадастровое агентство Госкомимущества разрабатывает белорусскую 3D-карту. Это будет многослойная цифровая модель территории, где каждый слой будет нести определенную информацию. При ее увеличении можно рассмотреть не только улицу или здание, но и границы земельного участка, которые еще не определены. За 20 лет существования Национальным кадастровым агентством было создано более 10 различных информационных реестров, систем и сервисов, где содержатся сведения о земельных участках, их покупке и продаже, а также сведения о почти 8 миллионах объектов недвижимости. Новый информационный ресурс позволит объединить все полученные ранее данные и сделать их доступными и понятными. Об этом Ксения Лебедева.

"В данный момент мы на высоте 1400 метров. Для набора высоты, на которой будем работать, нужно набрать еще 2500. Наша рабочая высота 3926 метров".

Виктор Баветов - аэрофотограф со стажем. Как никто знает, что любая работа требует подготовки, тем более когда от земли тебя отделяют почти 4 километра.

Сегодня в Беларуси создаются цифровые карты, которые на порядок выше по своему качеству, чем популярные зарубежные аналоги. Отличаются высоким разрешением и точностью геодезических данных. Т.е. свой земельный участок и постройки на нем вы сможете с точностью распознать, а их размеры на изображениях будут более корректными. Значительный вклад в точность таких данных внесли фотографии, которые специалисты делают на высоте. Во всех смыслах.

Подготовка к аэрофотосъемке проходит задолго до полета над конкретной местностью. Создается план, где указывается высота, дальность и маршрут.

Белорусское геодезическое предприятие отсняло практически всю территорию страны и создало специальный информационный ресурс. Слои карты, которые на нем показаны, могут служить подложкой для любой геоинформационной системы.

На публичной кадастровой карте уже можно увидеть такую полезную информацию, как зоны, запрещенные для полетов авиамоделей, а это беспилотники, дроны, квадрокоптеры, которые используются в игровых целях и для фото- и видеосъемки.

На примере Фрунзенского района столицы создали границы закрепления территорий. Проще говоря, здесь указано, кто отвечает за уборку конкретного придомового участка.

Такая возможность появилась благодаря современному способу управления пространственными данными.