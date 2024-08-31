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Национальному парку "Нарочанский" - 25 лет

Лесные хозяйства и рыболовные угодья. Самые знаменитые белорусские курорты, здравницы, кемпинги, программы эко- и агротуризма и никаких промышленных производств. Национальному парку "Нарочанский" - четверть века.

Там 43 озера во главе с Нарочью - одним из самым больших в Европе. А половину территории парка (свыше 87 тыс. га) составляют леса. Среди любимых достопримечательностей - экотропа "Голубые озера" и дендрологический сад.

В планах дендросада - расширение и постоянное обновление различными растениями, в том числе экзотическими.

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