Национальному центру "Зубренок" - 50

Обширную программу для активного отдыха и не только предлагает и национальный центр "Зубренок". К полувековому юбилею здесьоткроется новый коттеджный лагерь и презентуют лабораторию для школьников. Так, кроме пяти основных корпусов, рассчитанных на полторы тысячи детей, добавят еще четыре новых коттеджа, объединенных в комплекс "Радужный круг", на 120 мест. Заниматься наукой, робототехникой и 3D-моделированием теперь смогут в современном лабораторном комплексе.