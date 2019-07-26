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Национальному центру "Зубренок" - 50
Обширную программу для активного отдыха и не только предлагает и национальный центр "Зубренок". К полувековому юбилею здесьоткроется новый коттеджный лагерь и презентуют лабораторию для школьников. Так, кроме пяти основных корпусов, рассчитанных на полторы тысячи детей, добавят еще четыре новых коттеджа, объединенных в комплекс "Радужный круг", на 120 мест. Заниматься наукой, робототехникой и 3D-моделированием теперь смогут в современном лабораторном комплексе.
17 августа по случаю 50-летия национального детского центра "Зубренок" на берегу Нарочи состоится торжественная встреча разных поколений воспитанников. В том числе ожидают делегации из "Орленка" и "Артека". Пройдут и международные научные конференции.
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