Национальной библиотеке Беларуси исполняется 100 лет

100 лет сегодня исполняется Национальной библиотеке Беларуси - одной из самых больших в мире!С юбилеем коллектив алмаза знаний поздравил Президент Александр Лукашенко.

Сегодня это крупнейший информационный и социокультурный центр страны, где совмещены высокие технологии, ультрасовременный дизайн и креативная архитектура (сооружение на 24-й строчке в топ-50 самых "необычных зданий континентов").

Век назад эту сокровищницу организовали, как университетскую библиотеку при БГУ, однако через год отделили ее в самостоятельную структуру.

В довоенное время фонды Государственной библиотеки БССР имени Ленина (так она называлась с тридцатых по девяностые прошлого века) составляли более 2 миллионов экземпляров, однако в годы Великой Отечественной фашисты вывезли или уничтожили большую часть собрания.

Одно из важнейших событий в истории - глобальный переезд в "алмаз". В марте 2002 года Президент Беларуси подписал указ "О строительстве здания", а возведение библиотеки было объявлено важнейшей государственной и общенациональной стройкой. Каждый сантиметр многогранника - работа белорусов!

На сегодня в фондах насчитывается более 10 миллионов экземпляров книг. Из них 90 тысяч - это редкие, рукописные и старопечатные.

Чтобы просмотреть все документы, хранящиеся в Национальной библиотеке Беларуси, понадобится около 40 лет.

День рождения "алмаза знаний" - профессиональный праздник и других книгохранилищ их сотрудников, библиофилов и читателей.