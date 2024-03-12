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Национальную команду по пляжному футболу чествовали в НОК Беларуси
Национальную сборную Беларуси по пляжному футболу сегодня чествовали в штаб-квартире НОК Беларуси. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко отметили большой вклад наших футболистов-пляжников в развитие белорусского спорта и престиж страны. Участникам чемпионата мира, был вручен денежный сертификат, а главный тренер нашей команды Николас Альварадо удостоен Почетной грамоты НОК Беларуси. Тренер также подчеркнул, что благодарен руководству республики за внимание и поддержку спорта высших достижений. После официальной части футболисты и руководители нашего спорта пообщались в неформальной обстановке.
Чтобы и дальше за нами следили белорусские болельщики, нам надо следовать своему графику соревнований и побеждать на любых турнирах. Чем чаще мы достигаем успеха, тем на нас больше обращают внимание. Наша цель - хорошо выполнять свою работу, невзирая ни на какие обстоятельства, популяризировать наш вид спорта, вдохновлять детей на занятие пляжным футболом. Это будет фундамент для будущего развития
Напомним, на чемпионате мира по пляжному футболу наша национальная команда остановилась в шаге от титульного матча. Итальянцам проиграли только в серии пенальти. Однако этот результат стал для нас лучшим в истории.
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