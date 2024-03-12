Национальную команду по пляжному футболу чествовали в НОК Беларуси

Чтобы и дальше за нами следили белорусские болельщики, нам надо следовать своему графику соревнований и побеждать на любых турнирах. Чем чаще мы достигаем успеха, тем на нас больше обращают внимание. Наша цель - хорошо выполнять свою работу, невзирая ни на какие обстоятельства, популяризировать наш вид спорта, вдохновлять детей на занятие пляжным футболом. Это будет фундамент для будущего развития

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу