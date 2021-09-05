"Слово нас объединяет" - девиз праздника, который собрал сегодня тысячи белорусов на День письменности в Копыле.

Уже известны имена обладателей Национальной литературной премии, официально открыт памятник Тишку Гартному и интерактивная аллея писателей Копыльского района. Каждые десять минут праздника презентуются новые книги, а на площадках нон-стоп читают на белорусском языке. Что из нестандартного в афише традиционного национального праздника - знает моя коллега Лидия Заблоцкая.



80-летие с начала Великой Отечественной - красной нитью в концепции Дня белорусской письменности. И о страшных событиях в Копыле не только говорят. Наша съемочная группа - на историческом событии. В рамках фестиваля впервые военно-историческая реконструкция.







Лейтмотив Дня белорусской письменности - 80-летие начала Великой Отечественной войны







Свой мини-филиал на колесах доставил в Копыль и музей Великой Отечественной. Кроме оригинального оружия и треугольников из 40-х, стихотворения в пожелтевших книгах, которые буквально спасали в боях.







Национальную литературную премию вручили в Копыле





В соседнем квартале разместили главную сцену. Пространство для открытия и закрытия фестиваля. Кстати, уже стали известны обладатели Национальной литературной премии. Лучшими более чем из 50 претендентов стали 6 литераторов. Дебют за Екатериной Стройловой, лучший в публицистике - экс-министр образования Александр Радьков. Отметили и прозу Виктора Правдина, награда за поэзию - у Виктора Шнипа.





Почти 5 тысяч гостей принимают участие в празднике

Копыль побил ожидаемый рекорд в 5 тысяч гостей. Не только раскупают книги и баттлятся стихотворениями. С помощью смартфонов и QR-кодов путешествуют по городу. Кстати, еще одна новинка праздника - его виртуальность.



Город будет сегодня читать до 9 вечера.

Кульминация - церемония закрытия, где артисты эстрады под аккомпанемент Президентского оркестра дадут саундтреки к белорусским фильмам. Спеть вместе весь золотой фонд нашего синема.

Песня - один из элементов, который объединяет белорусов во время Дня белорусской письменности. Вы еще можете успеть и спеть вместе с фестивальным Копылем.

