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Национальную литературную премию вручили в Копыле
"Слово нас объединяет" - девиз праздника, который собрал сегодня тысячи белорусов на День письменности в Копыле.
Уже известны имена обладателей Национальной литературной премии, официально открыт памятник Тишку Гартному и интерактивная аллея писателей Копыльского района. Каждые десять минут праздника презентуются новые книги, а на площадках нон-стоп читают на белорусском языке. Что из нестандартного в афише традиционного национального праздника - знает моя коллега Лидия Заблоцкая.
80-летие с начала Великой Отечественной - красной нитью в концепции Дня белорусской письменности. И о страшных событиях в Копыле не только говорят. Наша съемочная группа - на историческом событии. В рамках фестиваля впервые военно-историческая реконструкция.
Лейтмотив Дня белорусской письменности - 80-летие начала Великой Отечественной войны
Свой мини-филиал на колесах доставил в Копыль и музей Великой Отечественной. Кроме оригинального оружия и треугольников из 40-х, стихотворения в пожелтевших книгах, которые буквально спасали в боях.
Национальную литературную премию вручили в Копыле
В соседнем квартале разместили главную сцену. Пространство для открытия и закрытия фестиваля. Кстати, уже стали известны обладатели Национальной литературной премии. Лучшими более чем из 50 претендентов стали 6 литераторов. Дебют за Екатериной Стройловой, лучший в публицистике - экс-министр образования Александр Радьков. Отметили и прозу Виктора Правдина, награда за поэзию - у Виктора Шнипа.
Почти 5 тысяч гостей принимают участие в празднике
Копыль побил ожидаемый рекорд в 5 тысяч гостей. Не только раскупают книги и баттлятся стихотворениями. С помощью смартфонов и QR-кодов путешествуют по городу. Кстати, еще одна новинка праздника - его виртуальность.
Город будет сегодня читать до 9 вечера.
Кульминация - церемония закрытия, где артисты эстрады под аккомпанемент Президентского оркестра дадут саундтреки к белорусским фильмам. Спеть вместе весь золотой фонд нашего синема.
Песня - один из элементов, который объединяет белорусов во время Дня белорусской письменности. Вы еще можете успеть и спеть вместе с фестивальным Копылем.
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