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Национальным партнером главного спортивного события этого года выступил Беларусбанк

Финансовое учреждение нашей страны в рамках проекта "Победим вместе! " постоянно оказывает поддержку спорту высоких достижений, физической культуре и здоровому образу жизни. В банке убеждены, что проведение подобного масштабного мероприятия - это дополнительный вклад в положительный имидж нашего государства.

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