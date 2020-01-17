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Национальный аэропорт Минск обогнал авиатерминал Вильнюса по пассажиропотоку
Национальный аэропорт Минск впервые обогнал авиатерминал Вильнюса по пассажиропотоку. Как сообщается, за истекший год главная воздушная гавань Беларуси обслужила более 5 миллионов 101-й тысячи пассажиров - на 12,5 % больше, чем годом ранее. Столица Литвы при этом приняла и отправила почти на 97 тысяч авиапассажиров меньше. Самым загруженным в работе аэропорта Минска стал август. Однако больше всего рейсов в терминале обслужили за период ІІ Европейских игр - 1 самолет раз в 7 минут на пике загруженности.
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