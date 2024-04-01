Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летнее расписание

Из Национального аэропорта Минск сегодня открыто около 30 прямых направлений. По-прежнему лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург, Стамбул и Дубай.

Аэропорт уже перешел на весенне-летнее расписание. Ожидается старт полетной программы из Архангельска в апреле и из Саньи в мае. До 5 раз в неделю увеличится количество рейсов в Ташкент. В летнем сезоне российская авиакомпания продолжит связывать Минск и всесезонный курорт Минеральные Воды.