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Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летнее расписание

Из Национального аэропорта Минск сегодня открыто около 30 прямых направлений. По-прежнему лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург, Стамбул и Дубай.

Аэропорт уже перешел на весенне-летнее расписание. Ожидается старт полетной программы из Архангельска в апреле и из Саньи в мае. До 5 раз в неделю увеличится количество рейсов в Ташкент. В летнем сезоне российская авиакомпания продолжит связывать Минск и всесезонный курорт Минеральные Воды.

Новым регулярным направлением станет Махачкала.

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