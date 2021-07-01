Национальный аэропорт Минск сегодня празднует день рождения

Именно отсюда начинается знакомство с Беларусью. Воздушная гавань распахнула свои двери 1 июля 1983 года. Все эти годы наш аэропорт развивался и модернизировался. За десятки лет здесь работали и профессионально выросли целые поколения специалистов, поэтому сегодняшние трудности не помеха для проверенного временем коллектива. В планах уже к 2025 году обслуживать до 10 млн пассажиров, организовать железнодорожное сообщение из столицы, реконструировать первую взлетно-посадочную полосу, а также возвести целый комплекс паркингов.