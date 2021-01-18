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Национальный аэропорт ведет бесперебойную работу по уборке снега

Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме. Особое внимание очистке и химической обработке взлетно-посадочной полосы. Снегоуборочная техника убирает территорию практически без остановки.

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