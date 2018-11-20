Национальный архив Беларуси провел пресс-тур для представителей отечественных СМИ

Журналистов познакомили с планами на следующий год - празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, показали редкие документы и провели по хранилищам и фондам. В центре внимания встречи был совместный проект архива и издательского дома "Беларусь сегодня" - речь идет об информационном портале, который будет посвящен партизанскому движению и представит сотни тысяч оцифрованных документов. К слову, процесс оцифровки начался несколько месяцев назад. В день архивисты сканируют около 250 документов. Наталья Бордиловская увидела, как рождается новый интернет-ресурс в память нашей Победы.

На семнадцатом этаже архивохранилище - кабинет оцифровки. Здесь происходит превращение бумажного документа в электронный продукт. Специфика сканирования артефактов военных сороковых: страниц таких много и они хорошо сохранились, но со временем превратились в толстые подшивки.

За год Национальный архив оцифровывает около 60-ти тысяч документов. К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков этот объем почти удвоится - уже куплена дополнительная и более современная скантехника. В планах же архивистов - сделать общедоступным фонд под номером 14-50 - это весь пакет, который касается белорусского штаба партизанского движения. Проект будет выглядеть, как Интернет-портал, наполненный отсканированными страницами и томами, фотоснимками, кинохроникой, предметами из трофейного фонда - всем тем, что даст самое полное представление о партизанском движении Беларуси 40-х. В основе задумки - официальный договор о сотрудничестве между Национальным архивом и издательским домом "Беларусь сегодня".

Среди полутора миллиона бумаг, которые хранит Национальный архив, около 10 тысяч - именно про партизан. Личные письма, наградные листы, дневники, собрания листовок того времени, истории партизанских бригад - каждая должна была вести своеобразный журнал-хронику своей жизни и действий. Подшивки насыщены рисунками самодеятельных, но одаренных авторов. Карандашные образы - хроника. Вместо фотоснимков представляет портреты бойцов, сюжеты их столкновений с врагом, моменты отдыха.

В моих руках - уникальный и трогательный экземпляр. В этой папке - контрольные работы по русскому языку и арифметике учеников партизанской школы бригады имени Калинина (Брестская область). На 14 листах - выполненные задания, а под ними - отметки учителей. Документ свидетельствует: несмотря на жестокие военные времена, жизнь продолжалась и дети учились в школах.

Эти страницы листали только дважды. Большинство таких архивных папок - почти неисследованные, нетронутые. Хотя запросов от граждан на личный доступ к документальным бумагам Национальный архив ежедневно имеет немало. Но именно на оцифровку здесь - акцент. И выход архивариусов с их багажом в виртуальное пространство.