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Национальный бизнес находит развитие в регионах
ИП, малые и средние компании. Только за прошлый год - плюс 15 000! По всему спектру: от сельского хозяйства до ІТ. Герои нашего следующего репортажа успели поучиться, пожить в столице, а кто-то даже за рубежом, но в итоге вернулись, чтобы начать дело на своей малой родине.
Истории стартапов с родной земли - от Антона Малюты. Эта кофейня в Березе на днях будет отмечать первый день рождения. На 30 000 человек населения аналогов этому заведению нет до сих пор. Проект окупился за полгода: поспособствовал удачный выбор локации, оригинальный дизайн, продвижение в соцсетях и грамотный бизнес-план. Эффект сарафанного радио также сработал на отлично, теперь чуть ли не вся молодежь города в постоянных клиентах. Первый серьезный опыт - Барановичи: днем Александр учился на экономиста-управленца. Настоящей ночной школой стал местный клуб. И только потом был Минск, куда ехал за обязательными новыми знакомствами. И все-таки открывать бизнес на малой родине было решением осознанным.
От центра Березы - на окраины Воложина
Игорь Стаселевич на встречу со съемочной группой приехал на черной "Волге". Более десяти лет назад он прокачал дедушкино авто. Любовь к машинам в стиле ретро и стала причиной открыть СТО. Этот бизнес только развивается, но еще один собственный, уже успешный - по соседству. Лесопилку на месте бывшей фермы открывали вместе с другом - он позже вышел из дела. А Игорь остался. Со временем сюда устроилось еще несколько местных. Теперь наш герой уже директор, который выбрал тактику играющего тренера.
Сегодня в Воложине два бизнеса, постоянные клиенты и семья. Сейчас строит для нее большой дом. В Минск, где получил два высших, обратно не тянет. На аргумент "так там зарплаты повыше" отвечает: "Так и расходы тоже". Тем более все условия для жизни в городе есть, а приятная стабильность позволяет быть уверенным в будущем своего дела.Несмотря на то что бизнес наших героев малый, в пределах небольших городов его значение переоценить сложно. Больше предпринимателей - больше отчислений в бюджет. А значит, ускоренное развитие конкретных районов. Благодаря частному сектору экономики.
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