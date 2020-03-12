Национальный бизнес находит развитие в регионах

ИП, малые и средние компании. Только за прошлый год - плюс 15 000! По всему спектру: от сельского хозяйства до ІТ. Герои нашего следующего репортажа успели поучиться, пожить в столице, а кто-то даже за рубежом, но в итоге вернулись, чтобы начать дело на своей малой родине.



Истории стартапов с родной земли - от Антона Малюты. Эта кофейня в Березе на днях будет отмечать первый день рождения. На 30 000 человек населения аналогов этому заведению нет до сих пор. Проект окупился за полгода: поспособствовал удачный выбор локации, оригинальный дизайн, продвижение в соцсетях и грамотный бизнес-план. Эффект сарафанного радио также сработал на отлично, теперь чуть ли не вся молодежь города в постоянных клиентах. Первый серьезный опыт - Барановичи: днем Александр учился на экономиста-управленца. Настоящей ночной школой стал местный клуб. И только потом был Минск, куда ехал за обязательными новыми знакомствами. И все-таки открывать бизнес на малой родине было решением осознанным.







От центра Березы - на окраины Воложина

Игорь Стаселевич на встречу со съемочной группой приехал на черной "Волге". Более десяти лет назад он прокачал дедушкино авто. Любовь к машинам в стиле ретро и стала причиной открыть СТО. Этот бизнес только развивается, но еще один собственный, уже успешный - по соседству. Лесопилку на месте бывшей фермы открывали вместе с другом - он позже вышел из дела. А Игорь остался. Со временем сюда устроилось еще несколько местных. Теперь наш герой уже директор, который выбрал тактику играющего тренера.