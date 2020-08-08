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Национальный экзитпол стартовал в Беларуси в 8 утра
Опросы людей на избирательных участках в мире практикуются для получения предварительных результатов голосования и для контроля подсчета голосов. Опрос добровольный, проводится анонимно и молча. На специальном бланке респонденту предлагают поставить галочку напротив фамилии кандидата, за кого был отдан голос. Экзитпол проводится не менее чем за 15 метров от избирательного участка. Работу осуществляет молодежная лаборатория социологических исследований при Белорусском комитете международных организаций.
Павел Алексо, председатель Белорусского комитета международных организаций: "Задействованы будут для этой деятельности порядка тысячи интервьюеров, т.е. это лица, которые будут проводить опрос на выходе избирательных участков. Работать они будут на порядка 320 участках по всей стране и охватят своим опросом около 12 тысяч человек".
Узнать интервьюеров можно по брендированной форме, бейджу и удостоверению. Во время опроса соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Итоги экзитпола озвучат не ранее чем через 20 минут после завершения голосования.
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