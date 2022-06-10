Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в Молодечно - Президент направил приветствие

Ближайшие два дня статус самого "мілагучнага" города Беларуси у Молодечно. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии пройдет в 21-й раз. Приветствие участникам и гостям форума направил Президент.

"Уверен, нынешний форум, посвященный Году исторической памяти и 140-летию белорусских классиков Янки Купалы и Якуба Коласа, подарит зрителям радость долгожданных встреч с известными деятелями искусства, станет центром притяжения молодых талантливых исполнителей и снова откроет новые имена", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Неофициальный старт форума уже в 10 утра. Впервые "Маладзечна" без основателя Михаила Финберга. Народный артист Беларуси и дирижер ушел из жизни в декабре прошлого года. Но его детище - Национальный концертный оркестр - осталось задавать камертон всему фестивалю. Его кульминация - конкурс молодых исполнителей. Так, 21 артист (по тройке лучших из каждой области и Минска) споет сегодня под сопровождение Национального концертного оркестра. Итоги объявят вечером на официальной церемонии открытия. На гала-концерте буквально начнут историю форума с нуля.





В Молодечно сейчас бурлит главная фестивальная артерия. На пешеходной улице Притыцкого представлена вся Минская область. Для фестиваля белорусской песни и поэзии каждый район презентовал свои культурные коды. Так, Вилейка проводит ликбез по биографиям полководцев, Жодино переносит в город 60-х, а Любань знакомит с ремесленным подворьем.



Районный центр буквально заговорит и запоет на роднай мове. Кроме марафона концертов - театральные показы по пьесам белорусских драматургов. В субботу на сцене Дворца культуры "Чорная панна Нясвіжа". Классику презентует труппа Купаловского театра.