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Национальный исторический архив Беларуси отмечает 80-летие
Фонд наиболее древних и ценных документов по истории и культуре нашей страны насчитывает более миллиона экземпляров. Это пергаменты и тома периода Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, эпохи правления на наших землях Российской империи. В хранилищах содержатся бесценные фонды знаменитых семей и династий: Радзивиллы, Собесские и Любомирские. Кроме того, архив занимается изданием факсимиле и сборников старинных документов.
Фонды исторического архива востребованы. Ежедневно учреждение принимает более 200 заявок на документы. Архивы регулярно проходят технический и физико-химический мониторинг. Сохранность документов - под температурным и санитарным контролем.
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