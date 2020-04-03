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Национальный исторический музей и "Несвиж" - в топ-5 музеев СНГ
Национальный исторический в Минске и Историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вошли в топ-5 музеев СНГ. Рейтинг лучших залов истории и культуры стран Содружества для посещений и виртуальных экскурсий составил портал "Турстат". В первой пятерке также Государственный исторический музей в Москве и музеи Казахстана в Нур-Султане и Алматы.
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