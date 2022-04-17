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Национальный исторический музей приглашает расшифровать культурный код Пасхи
Национальный исторический музей Беларуси продолжает развивать интерактивную среду для детской аудитории. Крупнейшее хранилище раритетов страны предлагает юным посетителям не только стать правой рукой археолога или разгадать секреты ткаческого мастерства, но и расшифровать культурный код ключевого христианского торжества. Расскажут здесь и почему куличи с яйцами стали обязательными атрибутами Пасхи. На протяжении весны проект переедет в музейный дворик. Погружение в атмосферу традиционных белорусских обрядовых праздников продолжится экспозицией, повествующей о "Купалье".
В Национальном историческом напомнят и как работала традиционная почтовая служба. Каждый посетитель получит пасхальную открытку. Так визуализировали фондовую коллекцию почтовых карточек конца 19 начала 20 веков. Кстати, отправить поздравление можно прямиком из музея.
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