Национальный исторический музей разрабатывает инклюзивный проект для слабовидящих и незрячих

Музейное пространство станет безбарьерным. Национальный исторический разрабатывает инклюзивный проект для слабовидящих и незрячих. Археологическая экскурсия по залу "Древняя Беларусь" станет интерактивной. Посетителям разрешат трогать музейные артефакты - узнать, какой на ощупь кремневый наконечник, остродонный горшок или каменный топор.

Инклюзивный проект "Включись в музей" направлен не только на экскурсии, но и на мастер-классы. Вторым этапом станут практические занятия в археологическом пространстве.