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Национальный исторический музей сегодня презентует новую выставку о Первой мировой войне

Экспозиция "Война и мир" пройдет в абсолютно новом формате. Вместо привычных музейных залов экспозиция разместилась в старых зданиях в музейном дворике. Старый кирпич стен напоминает о военных событиях.

Выставка перенесет посетителей исторического музея из современного Минска в военную эпоху до 11 октября. 

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