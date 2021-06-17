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Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" - в новой серии проекта "Один день"

Резиденция влиятельной династии Радзивиллов, всемирное наследие ЮНЕСКО, один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси.Сегодня в новой серии проекта "Один день"- национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж".

Наследие с богатой 400-летней историей - сегодня "Несвиж" это 36 экспозиционных залов, представляющих уникальные предметы.

  • За кем закреплено право открывать и закрывать замок?

  • Почему вход с музей строго в сменной обуви или в бахилах?

  • Какое количество экспонатов хранится в архитектурной жемчужине?

  • Сколько стоят личные вещи Радзивиллов?

Обо всем этом и не только вечером в эфире "Беларусь 1".Выпуск о Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" смотрите сразу после "Панорамы"или в субботу19 июня.


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