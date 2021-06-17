Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" - в новой серии проекта "Один день"

Резиденция влиятельной династии Радзивиллов, всемирное наследие ЮНЕСКО, один из самых посещаемых туристических объектов Беларуси.Сегодня в новой серии проекта "Один день" - национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж".

Почему вход с музей строго в сменной обуви или в бахилах?

Обо всем этом и не только вечером в эфире "Беларусь 1".Выпуск о Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" смотрите сразу после "Панорамы"или в субботу19 июня.