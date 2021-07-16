Национальный художественный музей Беларуси впервые презентует выставку "Бубновый валет"

Выставка организуется по итогам VI Форума регионов, который проводился в Петербурге в 2019 году. Там между музеем-заповедником Абрамцево и нашим НХМ было заключено соглашение о сотрудничестве

Дарья Бартошук - научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси